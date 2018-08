O ex-piloto austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, evolui "de forma muito favorável" com todos os órgãos "a funcionarem bem", depois de ter sido sujeito a um transplante pulmonar.A informação foi avançada, esta segunda-feira, pela equipa médica do Hospital Geral de Viena, com a explicação de "melhoria" no quadro clínico de Niki Lauda, de 69 anos, campeão de Fórmula 1 em 1975, 1977 e 1984."24 horas após a cirurgia, foi possível remover os tubos ao senhor Lauda, respira por si mesmo e tem consciência plena", refere o relatório médico.O austríaco teve de deixar Ibiza, em Espanha, e foi transferido para Viena, com queixas físicas, e, de acordo com a imprensa, o ex-piloto acabaria por ter de ser operado devido a problemas pulmonares graves.Em Agosto de 1976, o austríaco sofreu um acidente grave no circuito alemão de Nürburgring, ao perder o controlo do seu Ferrari, que se incendiou e deixou o piloto com graves queimaduras e em risco de vida.O acidente deixou marcas físicas em Lauda e o antigo piloto teve alguns problemas de saúde que levaram, anos mais tarde, a ser transplantando em ambos os rins.Lauda continua ligado à Fórmula 1, como presidente não-executivo da Mercedes, da qual detém 10% das acções.