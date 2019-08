A atleta norte-americana Allyson Felix, num texto publicado no jornal norte-americano The New York Time, contou que a marca Nike lhe ofereceu um novo contrato quando decidiu tornar-se mãe. Esse contrato tinha um valor inferior, com a proposta a equivaler a uma redução de 70% do salário que auferia antes de se tornar mãe de uma bebé prematura. A atleta de 33 anos tentou pedir garantias para não ser penalizada se o seu rendimento fosse abaixo do seu nível nos meses anteriores e posteriores ao parto mas a resposta foi negativa.

A medalhista olímpica deu à luz a filha Camryn em novembro do ano passado e só no final de julho é que voltou a competir. A atleta decidiu cancelar o contrato com a multinacional e assinou com a Athleta, uma marca de roupa desportiva que nunca tinha patrocinado atletas. Meses depois da denúncia pública, a atleta venceu a batalha e na sexta-feira publicou no Instagram uma carta enviada pelo vice-presidente de marketing global da Nike a anunciar uma nova política contratual não discriminatória.





"As nossas vozes são poderosas" foi o título da publicação de Felix. De acordo com o e-mail, datado 12 de agosto, a Nike comprometeu-se a proteger e não discriminar atletas que decidam ser mães. "Se a atleta ficar grávida, a Nike não pode aplicar nenhuma redução relacionada ao rendimento (se for o caso) por um período consecutivo de um ano e meio, começando oito meses antes da data do parto. Durante esse período, a Nike não pode rescindir nenhum contrato se a atleta não competir pela gravidez", escreveu o vice-presidente John Slusher.

"Se eu, umas das atletas mais comercializadas da Nike, não consigo essas proteções, quem consegue?", escreveu Felix no Instagram há uns meses. A atleta olímpica Alysia Montaño também anunciou este ano que o seu desejo de ser mãe a deixou com uma considerável redução de salário. Em 2014, a atleta correu nos campeonatos norte-americanos aos oito meses de gravidez e ficou conhecida como a ‘corredora grávida’. Além destas atletas, a corredora olímpica Kara Goucher e mais uma dúzia de atletas, agentes e pessoas ligadas à marca já tinham mostrado o seu desagrado.