O argentino Nico Gaitán afirmou esta quinta-feira o desejo em voltar ao Benfica, depois de três épocas em Espanha, China e Estados Unidos.

"Fui muito feliz no Benfica, senti-me muito confortável no clube. Mas também percebo que no futebol muitas vezes não é fácil fazer as coisas acontecer. É preciso ter muitas coisas em consideração. E se o treinador gosta de ti ou se tens lugar na equipa", afirmou o avançado, atualmente sem clube, em entrevista ao jornal A Bola na qual avança a hipótese de voltar ao Boca Juniors, na Argentina, ou um regresso à Europa depois de passagens por Chicago Fire e Dalian Yifang.