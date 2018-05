O avançado do PSG Neymar pretende jogar no Real Madrid ao lado de Cristiano Ronaldo e já terá feito chegar esse desejo aos dirigentes "merengues". A notícia foi avançada pelo jornal espanhol Marca, próximo da equipa de Madrid, que assegura que a direcção "blanca" está a preparar uma estratégia para concretizar a transferência.

O jogador brasileiro terá também tranquilizado os dirigentes "merengues" para a relação com Ronaldo, recordando que jogou com Messi e que a relação entre ambos sempre foi boa. O mesmo jornal avança, ainda, que o Real Madrid espera que seja o jogador a exigir perante a direcção do clube francês a saída, devido às más relações entre os dois emblemas.

Neymar foi contratado pelo PSG no Verão passado – os parisienses pagaram 222 milhões de euros pelo passe do jogador, que não tem cláusula de rescisão. Recentemente, foi noticiado que o Real Madrid poderia pagar 400 milhões de euros pelo internacional brasileiro.