Nani assina por uma época com os cazaques do Aktobe aos 39 anos

Internacional português está parado há mais de um ano.

O futebolista internacional português Nani, de 39 anos, assinou por uma época com o FC Aktobe, emblema da Liga do Cazaquistão, informou este domingo a assessoria de imprensa do extremo luso, que está parado há mais de um ano.

"O internacional português Nani assinou contrato com o FC Aktobe, um dos principais clubes do Cazaquistão, para um vínculo com a duração de uma temporada, dando assim início a uma nova etapa da sua carreira. O acordo contempla ainda um papel alargado no projeto de desenvolvimento do clube", refere a empresa que representa o campeão europeu luso.

Nani também comentou a sua continuidade da carreira de futebolista por mais um ano, depois de disputar o último jogo, no início de novembro de 2024, ao serviço do Estrela da Amadora.

"Estou muito entusiasmado com este novo projeto e com a possibilidade de ajudar a desenvolver o futebol no clube e no Cazaquistão. O FC Aktobe tem excelentes condições e receberam-me muito bem, sinto que, juntos, podemos trabalhar para elevar o clube não só no seu país, mas também internacionalmente", disse o internacional português.

O extremo, que fez a formação entre o Real Massamá e o Sporting, clube no qual chegou aos seniores, destacou-se nos 'leões', o que o levou a pouco mais de sete épocas de grande sucesso no Manchester United.

Na carreira, o jogador, que ainda voltou por duas vezes ao Sporting, representou também Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando City, Veneza, Melbourne Victory, Adana Demirspor e Estrela da Amadora.

O Aktobe, que conta com cinco títulos de campeão cazaque, terminou a última liga em quinto lugar, devendo o próximo campeonato ter início em março.

