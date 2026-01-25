Benfica goleia Estrela da Amadora com um ‘bis’ de Pavlidis

Com este resultado, o Benfica mantém-se a três do Sporting.

O Benfica somou hoje a terceira vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol ao golear o Estrela da Amadora, por 4-0, na 19.ª jornada, com um ‘bis’ do avançado Pavlidis.



Pavlidis marca dois na vitória do Benfica sobre o Estrela da Amadora LUSA

No Estádio da Luz, o internacional grego marcou aos 42 e 55 minutos, o último de grande penalidade, com os ‘encarnados’ a ampliaram a vantagem com tentos de Lopes Cabral, aos 58, frente à antiga equipa, e do jovem estreante Anísio Cabral, aos 84, um minuto depois de ter entrado, num jogo que assinalou o regresso de Rafa Silva.

Com este resultado, o Benfica, que ainda não perdeu na I Liga, soma 45 pontos, no terceiro lugar, a três do Sporting, que é segundo, e a sete do líder FC Porto, que apenas joga na segunda-feira, enquanto o Estrela da Amadora não ganha há três jogos e está no 13.ª posto, com 19.