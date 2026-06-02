Ricardo Velho e o papel de 27.º jogador na Seleção: "Estou preparado para ajudar"

Guarda-redes ficará fora da lista de 26 jogadores inscritos mas mostrou-se esta terça-feira confortável com essa situação, sem a considerar ingrata.

O guarda-redes Ricardo Velho, que vai com Portugal ao Mundial2026 de futebol, mas ficará fora da lista de 26 jogadores inscritos, mostrou-se esta terça-feira confortável com essa situação, sem a considerar ingrata.



Ricardo Velho, guarda-redes da Seleção Nacional Lusa

"Não estou numa posição ingrata. Estou aqui com muita felicidade e muito orgulho. Temos três grandes guarda-redes, comigo quatro. Espero não ter de ir para o banco por causa de uma lesão de um colega meu ou algo do género. Estou muito orgulhoso com esta oportunidade", afirmou Ricardo Velho.

O guardião de 27 anos, que falava em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi convocado pelo selecionador Roberto Martínez para o próximo Campeonato do Mundo e fará parte da comitiva lusa que vai estar no Estados Unidos, mas nos dias dos jogos terá de ficar na bancadas, já que vai ficar excluído da lista final de 26 jogadores inscritos na FIFA.

Durante o torneio, Velho só terá oportunidade de entrar na ficha de jogo caso um dos restantes três guarda-redes (Diogo Costa, Rui Silva e José Sá) tenham uma lesão e fiquem impedidos de atuar até final da prova.

"Quero ajudar da forma que for possível. Na bancada, no balneário, nos treinos. Não há mais prazer do que representar a nossa seleção. É um sonho meu, de toda a minha família, de todos os portugueses. Estou preparado para ajudar", frisou.

O guarda-redes dos turcos do Gençlerbirligi mostrou-se ainda confiante num bom desempenho de Portugal no Mundial2026.

"Tenho a certeza de que vamos fazer um grande Campeonato do Mundo e estamos prontos para fazer um grande Mundial. Poder ganhar uma competição destas seria algo fantástico", confessou Ricardo Velho, que somou a sua primeira e até agora única internacionalização em 31 de março, num particular com os Estados Unidos (2-0), em Atlanta.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado, com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e, depois, com a Nigéria, no dia 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.