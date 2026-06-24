Colômbia vence RD Congo e qualifica-se para os 16 avos de final do Mundial

O golo tardio de Daniel Muñoz 'coroou' na terça-feira a maior iniciativa atacante da Colômbia face à República Democrática do Congo com uma vitória (1-0) e o apuramento para os 16 avos de final do Mundial2026 de futebol.
Daniel Muñoz celebra o goloEPA
O lateral direito, de 30 anos, decidiu o encontro da segunda jornada do Grupo K aos 76 minutos, com um remate rasteiro que tabelou em Steve Kapuadi, 'traindo' Mpasi, um dos protagonistas do desafio, e garantiu o acesso à fase a eliminar por parte dos 'cafeteros', líderes do grupo, com seis pontos, que vão decidir o primeiro lugar no domingo, diante de Portugal, segundo classificado, com quatro.
O jogo começou 'vertiginoso', com Edo Kayembe a ameaçar no primeiro minuto, com uma bola a rasar a trave, e os colombianos a responderem aos quatro, por Daniel Muñoz, numa recarga ao lado após tentativa de Jhon Arias, antes de atirar para o fundo das redes, mas em fora-de-jogo, aos seis.
A partir do minuto 10, o sentido do encontro 'inclinou-se' para a baliza congolesa, com o guarda-redes Lionel Mpasi a afirmar-se como o protagonista até à pausa para hidratação, com quatro defesas vistosas, sobretudo as que travaram os remates de James Rodrígues, aos 13, e de Luis Díaz, aos 16.
O embate 'arrefeceu' após a pausa e só voltou a ter um 'pico' de emoção aos 49 minutos, quando o guardião congolês se opôs a novo remate de Luis Díaz, no seio da área, antes de Jhon Arias rematar ao lado, na recarga.
Mais pacientes face aos primeiros 45 minutos, os sul-americanos dominaram territorialmente, mas sem ocasiões até marcarem o golo da vitória, num ataque rápido, antes de recuarem para segurar o resultado, concedendo apenas uma ocasião a um adversário que raramente atacou - Mbuku atirou para defesa de Vargas, aos 90+1.
Ao vencer pela segunda vez no Grupo K, a seleção às ordens de Néstor Lorenzo precisa apenas de empatar com Portugal, em Miami Gardens, para segurar a liderança, enquanto a formação africana, terceira, com um ponto, somado perante a equipa das 'quinas', ainda pode seguir para os '16 avos' se, no domingo, vencer o Uzbequistão, quarto e último, sem pontos.
Jogo no Estádio Akron, em Zapopan, no México.
Colômbia -- República Democrática do Congo, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Daniel Muñoz, 76 minutos.
Equipas:
- Colômbia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias (Richard Ríos, 77), James Rodríguez (Juan Quintero, 58), Luis Díaz e Luis Suárez (Jhon Córdoba, 58).
Selecionador: Néstor Lorenzo.
- República Democrática do Congo: Lionel Mpasi, Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 71), Ngalayel Mukau (Noah Sadiki, 46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuku, 82), Edo Kayembe (Charles Pickel, 71), Cédric Bakambu (Simon Banza, 57) e Yoane Wissa.
Selecionador: Sébastien Desabre.
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jhon Lucumi (56), Charles Pickel (90+3) e Jefferson Lerma (90+4).
Assistência: 45.358 espetadores.
Colômbia vence RD Congo e qualifica-se para os 16 avos de final do Mundial