O IFAB (International Football Association Board, que regulamenta as regras do futebol) aprovou este sábado por unanimidade a utilização de video-árbitro (VAR) como ajuda para tomada de decisão por parte de equipas das arbitragem, abrindo desde já caminho à implementação do sistema no Mundial 2018.A FIFA já tinha informado que o pretendia usar o VAR na competição que tem lugar na Rússia entre 14 de Junho e 15 de Julho, apesar dos erros que têm marcado os testes que decorrem em competições em vários países, entre as quais Portugal.Gianni Infantino, presidente da entidade que tutela o futebol mundial que foi sempre um defensor acérrimo do VAR, fez recentemente esta afirmação: "Em 2018, não nos podemos permitir que todas as pessoas no estádio e em frente à televisão possam ver se o árbitro fez ou não um erro grosseiro e que o único que não possa ver seja o próprio árbitro."Ainda de acordo com o presidente da FIFA, se o VAR pode ajudar o árbitro, então é obrigação das instâncias que tutelam o futebol fazer todos os possíveis para o ajudar.Nos últimos meses, e embora seja mais ou menos pacífico que o uso do VAR limita o número de erros de arbitragem, a sua aplicação não impediu controvérsias em Portugal, Alemanha e Itália, onde o sistema tem sido testado com regularidade.Após a 132.ª assembleia geral do IFAB, realizada hoje na Suíça, o VAR passa a estar previsto nas leis do futebol.