A operação a que o futebolista brasileiro Neymar foi este sábado sujeito em Belo Horizonte, no Brasil, ao pé direito "correu bem", afirmou fonte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), citada pela agência France Press (AFP)."A operação terminou e Neymar está já na sua cama. Tudo correu bem", afirmou um assessor de imprensa da CBF à AFP, adiantando que, mais tarde, será emitido um comunicado conjunto da federação brasileira e do Paris Saint-Germain.Neymar lesionou-se com gravidade no quinto metatarso do pé direito, frente ao Marselha, a 25 de Fevereiro, e deverá ficar fora dos relvados entre dois meses e meio e três meses, regressando, assim, a tempo do Mundial de 2018.