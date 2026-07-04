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Mundial 2026: os incidentes entre adeptos (e autoridades) fora dos estádios

Sofia Parissi
Sofia Parissi 16:07
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Desde o início da competição houve situações de tensão registadas não só nos Estados Unidos da América, mas também nos Países Baixos.

O Mundial 2026, que começou a 11 de junho, e este ano é disputado nos Estados Unidos da América, Canadá e México, tem gerado situações de confronto envolvendo adeptos e autoridades, não só entre seleções. 

Jan Mies/picture-alliance/dpa/AP Images

Ainda durante os 16 avos de final, após a vitória de Marrocos sobre os Países Baixos por 4-3, as celebrações dos adeptos marroquinos na cidade de Haia resultaram em conflitos com a polícia e dezenas de detenções. De acordo com o jornal neerlandês , os agentes da autoridade foram atingidos com pedras, garrafas e objetos de pirotecnia. Por outro lado, alguns moradores disseram ao jornal que a "polícia interveio de forma desnecessariamente rápida e agressiva." Nos vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver a polícia a utilizar cassetetes para dispersar adeptos. 

O Egito enfrentou a Austrália na tarde desta sexta-feira, em Dallas, no estado norte-americano do Texas, e a véspera do jogo ficou marcada por um desacato entre a polícia e integrantes da delegação do africana. O vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criança a tirar fotos com o jogador Trézéguet, quando aparece um polícia norte-americano e afasta o técnico Ibrahim Hassan, irmão do treinador, que começa de seguida a ripostar.

Outro dos incidentes aconteceu a poucas horas da partida entre a Argélia e a Argentina no Mundial de 2026, a 17 de junho, na estreia no Grupo J. Adeptos das duas seleções agrediram-se violentamente na Times Square, em Nova Iorque, como mostram os vídeos partilhados nas redes sociais.

A 29 de junho, em San José, na Califórnia, um tiroteio num recinto de adeptos do Mundial 2026 resultou na morte de uma pessoa, depois do final do jogo entre o Canadá e a África do Sul. O departamento de polícia de San José informou nas redes sociais que o incidente estava a ser "investigado como homicídio". Uma outra pessoa ficou ferida.

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