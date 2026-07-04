Mundial 2026: os incidentes entre adeptos (e autoridades) fora dos estádios

Desde o início da competição houve situações de tensão registadas não só nos Estados Unidos da América, mas também nos Países Baixos.

O Mundial 2026, que começou a 11 de junho, e este ano é disputado nos Estados Unidos da América, Canadá e México, tem gerado situações de confronto envolvendo adeptos e autoridades, não só entre seleções.



Jan Mies/picture-alliance/dpa/AP Images

Ainda durante os 16 avos de final, após a vitória de Marrocos sobre os Países Baixos por 4-3, as celebrações dos adeptos marroquinos na cidade de Haia resultaram em conflitos com a polícia e dezenas de detenções. De acordo com o jornal neerlandês NOS, os agentes da autoridade foram atingidos com pedras, garrafas e objetos de pirotecnia. Por outro lado, alguns moradores disseram ao jornal que a "polícia interveio de forma desnecessariamente rápida e agressiva." Nos vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver a polícia a utilizar cassetetes para dispersar adeptos.

???????? Polícia holandesa usa cassetetes para dispersar festa marroquina após vitória da seleção de Marrocos sobre os Países Baixos nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Torcedores foram detidos. pic.twitter.com/RWjGNLCm1F — Eixo Político (@eixopolitico) June 30, 2026

O Egito enfrentou a Austrália na tarde desta sexta-feira, em Dallas, no estado norte-americano do Texas, e a véspera do jogo ficou marcada por um desacato entre a polícia e integrantes da delegação do africana. O vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criança a tirar fotos com o jogador Trézéguet, quando aparece um polícia norte-americano e afasta o técnico Ibrahim Hassan, irmão do treinador, que começa de seguida a ripostar.

Tensão no aeroporto: staff da seleção do Egito envolve-se em confrontos com a polícia americana https://t.co/c3BflWlyoi — Record (@Record_Portugal) July 3, 2026

Outro dos incidentes aconteceu a poucas horas da partida entre a Argélia e a Argentina no Mundial de 2026, a 17 de junho, na estreia no Grupo J. Adeptos das duas seleções agrediram-se violentamente na Times Square, em Nova Iorque, como mostram os vídeos partilhados nas redes sociais.

J'etais à Times Square y a deux jours et l'ambiance etait super entre marocains ???? bresiliens ???? et autres nationalités



Il fallait qu'une certaine nationalité debarque pour que ça parte en cacahuète ?? pic.twitter.com/bAYa8PdPfc — Jaf (@Jafkech) June 16, 2026

A 29 de junho, em San José, na Califórnia, um tiroteio num recinto de adeptos do Mundial 2026 resultou na morte de uma pessoa, depois do final do jogo entre o Canadá e a África do Sul. O departamento de polícia de San José informou nas redes sociais que o incidente estava a ser "investigado como homicídio". Uma outra pessoa ficou ferida.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026