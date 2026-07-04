Carlos Queiroz promete avaliar futuro após eliminação do Gana: "Beber um copo de água, relaxar e começar a tomar decisões"

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Anunciado a 13 de abril como selecionador do Gana para o Mundial'2026, Carlos Queiroz admite pensar no futuro após a eliminação da seleção ganesa nos 16 avos de final da competição, na sequência da derrota desta madrugada frente à Colômbia por 1-0.



Carlos Queiroz, selecionador do Gana, durante o jogo com a Colômbia no Mundial'2026 AP

"O próximo passo? O meu próximo passo é beber um copo de água, relaxar após este jogo, restabelecer as forças para a manhã seguinte e começar a tomar outras decisões", começou por dizer o selecionador de 73 anos, que lamentou o "resultado dececionante" frente aos cafeteros: "Fomos obrigados a correr muito e tivemos muito poucos momentos com a bola, o que é muito prejudicial para uma equipa. É um resultado dececionante. É dececionante porque os rapazes trabalharam no duro. Deram o seu melhor. Mas a realidade é que, hoje, especialmente em termos de passe e no controlo do jogo, a seleção da Colômbia foi superior."

Na opinião de Carlos Queiroz, a substituição por lesão de Senaya acabou por ter um impacto negativo na equipa. "No momento em que o Senaya saiu, a equipa perdeu o rigor disciplinar e a organização. O Alidu Seidu demorou alguns minutos a adaptar-se e eles aproveitaram esse momento para marcar", vincou, lamentando ainda a falta de capacidade que a equipa demonstrou no processo ofensivo: "A qualidade dos nossos passes no processo ofensivo não foi a que precisávamos nem a que esperávamos. Cometemos muitos erros, o que originou contra-ataques, e eles marcaram num momento em que a equipa estava desorganizada."