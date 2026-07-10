Mundial'2026: França vence Marrocos e é a primeira semi-finalista

Bleus mantêm-se na luta pela reconquista do título com mais uma prova de autoridade.
A França qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Mundial2026 de futebol, ao vencer o campeão africano Marrocos (2-0), no jogo de abertura dos 'quartos', mantendo-se na luta pela reconquista do título com mais uma prova de autoridade.
Mbappé celebra apuramento da FrançaEPA
No Estádio Gillette, em Foxborough, nos Estados Unidos, Kylian Mbappé (60 minutos), já depois de desperdiçar um penálti na primeira parte, e Ousmane Dembélé (66), detentor da Bola de Ouro, ajudaram os europeus a desbloquearem na meia hora final o êxito e a passagem à próxima fase.
Os gauleses, vencedores em 1998 e 2018 e finalistas derrotados em 2022, reeditaram o resultado alcançado frente aos magrebinos nas 'meias' da edição anterior, no Qatar, e estão pela oitava vez, e terceira seguida, no top 4, ostentando uma média de 3,2 golos por jogo ao fim de seis partidas.
Didier Deschamps igualou o alemão Helmut Schön no topo dos treinadores com mais duelos na prova (25), na qual já era recordista de vitórias (20), e encontrará na terça-feira, em Arlington, a campeã europeia Espanha, que afastou Portugal nos 'oitavos' (1-0), ou a Bélgica, terceira classificada em 2018.
Primeira seleção africana a alcançar os 'quartos' em edições consecutivas, Marrocos fechou a sétima presença, e terceira sucessiva, com o segundo melhor resultado e tem vaga garantida no Mundial2030, para o qual está automaticamente qualificado como anfitrião, estatuto repartido com Portugal e Espanha.
Com Désiré Doué de volta às escolhas iniciais, a França entrou afirmativa e remeteu o adversário à defesa, vendo Mbappé e Dayot Upamecano, num cabeceamento na pequena área, a esbarrarem em Bounou (minuto quatro).
Marrocos quase nem atacava e até seria ironicamente surpreendido numa transição a caminho da primeira pausa para hidratação, quando o capitão gaulês foi derrubado na área por Noussair Mazraoui, adaptado a central neste jogo, e ganhou penálti, atirando contra Bounou (27 minutos).
Incluindo desempates da marca dos 11 metros, o guarda-redes fez a quarta defesa em nove grandes penalidades enfrentadas ao 12.º embate em Mundiais - das restantes, duas entraram na baliza africana, duas foram à barra e uma saiu desenquadrada.
Os europeus insistiram por Dembélé, que finalizou ao lado (33 minutos), Doué, ao rematar em zona frontal para outra defesa de Bounou (35), e Lucas Digne, cuja investida de fora da área bateu na trave (45+2).
Um livre inofensivo do capitão Achraf Hakimi (45+5 minutos) sintetizou a produção atacante de Marrocos, que tinha devolvido Anass Salah-Eddine e Chemsdine Talbi à titularidade e, na ausência da referência ofensiva Ismael Saibari, permaneceu incapaz de desequilibrar no regresso dos balneários.
Bounou recolheu uma tentativa de Doué (55 minutos) e suspirou com uma perdida sem oposição de Mbappé (56), mas não resistiu à combinação dos dois dianteiros aos 60, com o capitão a rubricar o oitavo golo nesta edição - tantos como em 2022, igualando o argentino Lionel Messi na liderança dos melhores marcadores.
Mbappé passou a somar 20 tentos em outros tantos jogos na história dos Mundiais, a um do recordista Messi, e faria a quinta assistência aos 66 minutos, tocando de calcanhar para Dembélé conduzir no meio até ao 2-0.
Marrocos ficou despedaçado e só ensaiou alguma réplica na ponta final, com Azzedine Ounahi a finalizar à figura de Mike Maignan (83 minutos) e Neil El Aynaoui a cabecear às malhas laterais (84), após canto de Hakimi.
Nada beliscou o conforto da França, cuja vantagem podia ter sido dilatada, não fossem novas intervenções de Bounou diante de Bradley Barcola (87 minutos) e Jean-Philippe Mateta (90+4), que ainda cabeceou por cima (88).
Jogo no Estádio Gillette, em Foxborough, nos Estados Unidos.
França - Marrocos, 2-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Kylian Mbappé, 60 minutos.
2-0, Ousmane Dembélé, 66.
Equipas:
- França: Mike Maignan, Jules Koundé (Malo Gusto, 87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné (Warren Zaire-Emery, 71), Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (Bradley Barcola, 76) e Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, 76).
Selecionador: Didier Deschamps.
- Marrocos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, 74), Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, 62), Neil El Aynaoui, Brahim Díaz (Gessime Yassine, 74), Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi (Amine Sbai, 85) e Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, 62).
Selecionador: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Issa Diop (63).
Assistência: 63.811 espetadores.
Mundial'2026: França vence Marrocos e é a primeira semi-finalista