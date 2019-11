Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Estivemos relutantes em relação a esta mudança e não foi uma decisão tomada de ânimo leve por parte da direção. Infelizmente, os maus resultados domésticos no final da temporada passada e no início da presente foram extramamente desapontantes. Daí esta tomada de posição por parte da direção do clube que dispensa, assim, os serviços do técnico e da sua equipa técnica", indicou o Tottenham através de um comunicado partilhado nas redes sociais.De acordo com o Correio da Manhã, José Mourinho é o presumível substituto de Pochettino. O treinador português, que já passou por Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United, pode assim voltar à Premier League depois de ter sido despedido dos "red devils" em dezembro do ano passado.Leia mais no Correio da Manhã.