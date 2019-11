Cerveja mais barata e 10 ecrãs gigantes: Maracanã pronto a vibrar com final da Libertadores

O Flamengo obteve autorização da Conmebol para a transmissão da final da Libertadores, frente ao River Plate, do próximo sábado, em ecrãs gigantes no Maracanã. A expectativa do clube é que cerca de 50 mil adeptos acompanhem o encontro em 'casa' do Mengão sendo que, a três dias do encontro que pode valer o primeiro título de Jorge Jesus à frente do emblema brasileiro, estão vendidos 25 mil bilhetes.Segundo o 'Globoesporte', vão ser montados dez ecrãs LED gigantes no Maracanã com 60 metros quadrados. Antes do apito inicial do encontro, em Lima (20 horas em Portugal continental, 17 no Brasil), há fetsa prevista com vários artistas: Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro, Ivo Meirelles e MC Poze, que cantará 'Os coringa do Flamengo' e 'Tô voando alto'.Mais: a cerveja vai ser vendida 30% mais barata do que nos dias normais de jogos no Maracanã - 7 reais (1,5 euros).