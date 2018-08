Moto2: Miguel Oliveira sofre queda aparatosa no GP da Áustria

Miguel Oliveira sofreu este sábado uma queda aparatosa nos treinos livres do Grande Prémio da Áustria ao sofrer um toque de Iker Lecuona, que não conseguiu travar. O piloto português não sofreu danos físicos, estando apto a disputar a qualificação.





Ouch!



That's not how @OliveiraMoto2 and @LecuonaIker wanted to end the session



Luckily both #RidersOK!#AustrianGP pic.twitter.com/ykjQpMVm8B