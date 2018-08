Madeira Rodrigues explicou que foi facto de quatro sócios terem quotas em atraso que fez com que a sua lista de candidatura não fosse considerada sexta-feira válida. Essa situação foi entretanto regularizada este sábado."Houve muito alarido. A desculpa tem a ver com Bruno e Carvalho, quiseram dizer alguma coisa sobre as outras candidaturas também e aparecem nas capas dos jornais que apenas dois candidatos, sabemos apoiados por quem, têm tudo regularizado... Queremos clareza e por isso viemos resolver uma situação que estava a ficar pouco clara", afirmou aos jornalistas, em Alvalade após a situação estar regularizada. "Se houve um destaque excessivo? Houve: tão positivo para quem cumpriu com a burocracia, como negativo para quem não cumpriu".E prosseguiu: "Não me sinto prejudicado. Está resolvido. Houve muita gente preocupada pelo facto de só aqueles dois terem as coisas regularizadas".Pedro Madeira Rodrigues exigiu ainda que Jaime Marta Soares anunciasse "rapidamente" a regularização da candidatura. "Exijo que de tal maneira fez publicidade que agora rapidamente venha dizer que está tudo regularizado. Deixámos uma carta a dizer para fazer publicidade disso já".Sobre o jogo de estreia do Sporting na Liga 2018/19, frente ao Moreirense (domingo), Madeira Rodrigues sublinhou que os leões vão "começar com o pé direito este ano".