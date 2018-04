Morte súbita de jogador de 18 anos da equipa de reservas do Le Havre

O futebolista francês Samba Diop, de 18 anos, da equipa de reservas do Le Havre, da segunda Liga francesa, morreu na noite de sexta-feira, comunicou este sábado o clube."É com grande tristeza que o clube soube da morte do seu jogador Samba Diop. O jogador, nascido em Le Havre, morreu na última noite", diz a nota na página oficial do clube.A Liga francesa de futebol comunicou também a morte súbita do jogador e que o jogo de hoje entre o líder Reims e o Le Havre foi adiado, estando previsto um minuto de silêncio nos Jogos da primeira e segunda ligas francesas.