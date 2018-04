O presidente leonino suspendeu todos os jogadores que subscreveram uma publicação a criticar o presidente.

Bruno de Carvalho vai reunir-se com os jogadores do Sporting este sábado em Alvalade, avança a TVI24. O presidente leonino suspendeu, na sexta-feira, todos os jogadores que subscreveram uma publicação a criticar o presidente.



Bas Dost e Battaglia foram os primeiros jogadores do plantel dos "leões" a apresentarem-se em Alvalade, onde deverão receber a nota de culpa referente ao processo disciplinar de que foram alvos.



Para as 18h está agendada uma conferência de imprensa.