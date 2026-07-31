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Morreu o antigo futebolista Franco Baresi

Record 08:07
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Lenda do Milan e do futebol mundial tinha 66 anos

Franco Baresi morreu esta sexta-feira, aos 66 anos, anunciou o AC Milan, clube que o antigo defesa representou na carreira. "A história do Milan chora pela partida de Franco Baresi. O seu exemplo e dedicação serão, para sempre como a sua camisola número 6, parte integrante e fundamental do ADN e do caminho de todo o clube", pode ler-se na mensagem partilha pelo emblema italiano nas redes sociais.

Franco Baresi
Franco Baresi
Franco Baresi
Franco Baresi

O antigo defesa-central, considerado um dos melhores de todos os tempos na sua posição, representou durante toda a sua carreira um único clube: o AC Milan. O amor pelos rossoneri levou-o a conquistar praticamente tudo o que havia para conquistar pelo clube: três Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias, duas Taças Intercontinentais, seis campeonatos, quatro Supertaças italianas e ainda a segunda divisão de Itália em duas ocasiões.

Foram 26 anos com o símbolo do AC Milan ao peito - 20 como jogador e seis como dirigente - e um legado que ficará marcado na história do futebol.

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