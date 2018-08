Dias Ferreira apresenta Augusto Inácio

Dias Ferreira, numa acção de campanha em Setúbal, apresentou Augusto Inácio como trunfo eleitoral para as eleições do Sporting. O antigo treinador irá integrar a estrutura do futebol que será liderada por Luís Natário.O advogado também divulgou o responsável pelas modalidades, caso seja eleito no dia 8 de Setembro, e o escolhido é o antigo andebolista João Pinto.