Num momento em que a época desportiva se aproxima do fim, o titular da pasta da Educação admite que o lançamento da campanha é uma aposta na prevenção.

O ministro da Educação assegurou, a propósito do lançamento da campanha "Violência Zero", que o governo está apostado em acabar com os casos de violência, racismo e xenofobia nos recintos desportivos.



"A violência não pode ter lugar nem estar associada aos eventos desportivos. O desporto está marcado por momentos inesquecíveis e é bom que esses sejam só momentos positivos e não casos de violência, que traumatizam, deixam marcas e afastam as pessoas do desporto. A violência no desporto tem der ser zero", afirmou Tiago Brandão Rodrigues.



Num momento em que a época desportiva se aproxima do fim, o titular da pasta da Educação admite que o lançamento da campanha não é uma coincidência e que é também uma aposta na prevenção.



"É nesta altura da época que o tema da violência no desporto fica mais agudizado e há maior incidência de casos. Por isso, concluímos que esta era a janela de oportunidade ideal para atuar com uma campanha vasta de sensibilização", disse o ministro, frisando que "sempre que exista um caso de violência no desporto, será um caso a mais".



Sobre o tema da violência, Tiago Brandão Rodrigues recordou que o lançamento desta iniciativa não é um ato isolado e que o governo tem apostado nesta área através de um conjunto de iniciativas.



"Em Conselho de Ministros foi aprovado um conjunto de alterações à lei no combate à violência, que está há seis meses na Assembleia da República para aprovação. Estas propostas de alteração à lei implicam um aumento da celeridade processual, com propostas exclusivas para os grupos organizados de adeptos com a criação de um cartão de adepto, e reforçam também as mensagens punitivas nos casos de racismo, de violência e xenofobia em ambiente desportivo", realçou o ministro da Educação.



A campanha "Violência Zero" conta com um 'spot' publicitário que será emitido nos vários canais televisivos, um site -- www.violenciazero.gov.pt -- e uma forte presença nas redes sociais, tendo o apoio da Liga Portugal, da Federação portuguesa de Futebol, do Comité Olímpico de Portugal, do Comité Paralímpico de Portugal e da Confederação de Desporto de Portugal.