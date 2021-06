Miguel Oliveira: "É difícil passar para palavras o que sinto"

Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, depois de ter partido da quarta posição para a sétima prova da temporada, em Barcelona.





"É difícil passar para palavras o que sinto. Fiz provavelmente uma das melhores corridas da minha carreira. Foi tudo difícil: os pneus, a pressão do Fabio... Mas mantive a calma quando ele me ultrapassou, vi a oportunidade no final da reta e passei-o. Foi uma corrida perfeita. Não consigo agradecer o suficiente à KTM pela moto que me colocaram e que me permitiu chegar ao topo hoje. Quero agradecer também aos fãs. Foi tudo fantástico com público hoje. Sabe bem estar de volta ao normal", disse.

Oliveira bateu o francês Johann Zarco (Ducati) por 0,175 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) a terminar na terceira posição, a 1,990s do português.

Esta é a terceira vitória do piloto de Almada no Mundial de MotoGP, depois de ter vencido os grandes prémios da Estíria e de Portugal, em 2020.