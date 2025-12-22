Sábado – Pense por si

Desporto

Francisco Cabral: "Nos pares já se ganha bom dinheiro"

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

Nos singulares, o melhor que conseguiu foi ser o nº 862 do ranking mundial. Já nos pares, este ano entrou no top 20 e venceu três torneios ATP. O futuro? Não quer estabelecer objetivos, mas o sonho é triunfar num Grand Slam.

Após duas semanas de férias, Francisco Cabral voltou aos treinos. Depois de um 2025 que foi “o melhor ano” da sua carreira, o tenista prepara já 2026 - arranca com o torneio de Brisbane (Austrália), de 4 a 11 de janeiro. No Complexo Desportivo do Monte Aventino, no Porto, num dia com muita chuva, a conversa com a SÁBADO durou 44 minutos e incidiu sobre vários temas, das maiores vitórias na carreira ao sono, da relação especial com Nuno Borges ao dinheiro recebido.

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

