Membro do staff do Manchester United internado por suspeitas de overdose

Um membro do staff do Manchester United foi hospitalizado na noite desta quinta-feira, em Perth, na Austrália, onde a equipa está a realizar um estágio de pré-temporada. Segundo o The Sun, o homem foi levado de ambulância por "suspeitas de overdose".





O Manchester United, orientado por Solskjaer, defronta este sábado o Perth Glory naquele que será o primeiro jogo da pré-época do clube inglês.

"Um membro da nossa equipa técnica ficou doente durante a noite e foi enviado ao hospital pelo nosso médico para mais tratamento", disse uma fonte dos red devils ao jornal inglês.