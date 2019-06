O juiz Paulo Teixeira - que condenou o FC Porto a pagar 2 milhões de euros ao Benfica - considera na decisão que os mails, por si só, não são meios de prova "minimamente seguros para demonstrar o polvo encarnado".O magistrado sublinha que estas conversações nem sequer são claras, uma vez que as partes no processo têm interpretações diferentes. Não podia, assim, dar como provada a tese do FC Porto, que alegou que sua única intenção foi denunciar crimes do rival da Luz.Saiba tudo no Correio da Manhã