O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi internado na quinta-feira depois de uma indisposição e não vai assistir ao jogo de futebol hoje entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, da I Liga de futebol, disse à Lusa fonte dos 'encarnados'.O líder das 'águias', de 69 anos, deve ter alta durante o fim de semana, adiantou a mesma fonte, mas não vai assistir ao arranque do Benfica na I Liga, no Estádio da Luz, frente ao Vitória de Guimarães.Pela mesma razão, o dirigente não vai viajar com a equipa para a Turquia, onde o Benfica disputa, na terça-feira, a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, após uma vitória por 1-0 em casa.