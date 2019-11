Luis Enrique volta a assumir o comando da seleção espanhola

Robert Moreno, ex-adjunto de Luis Enrique, assumiu o cargo quando o então selecionador teve de se afastar, devido à doença da filha, que entretanto faleceu. Conseguiu o apuramento da seleção espanhola para o Europeu do próximo ano e agora ficou a saber que não vai liderar a equipa durante a prova, porque o seu antecessor vai reocupar a posição de selecionador.





Treinador Luis Enrique de luto pela morte da filha de nove anos Luis Enrique tinha deixado o comando técnico da seleção espanhola precisamente devido a este problema. - Social , Sábado.





Moreno não gostou e conta a imprensa espanhola que se despediu dos jogadores em lágrimas. A decisão da federação está a gerar polémica em Esapanha, mas Rubiales explicou em conferência de imprensa que o cargo nunca foi dele.



"A 19 de junho deixei claro ao Robert Moreno que no momento em que o Luis quisesse voltar, voltaria. O Luis Enrique tinha as portas abertas. Desde a morte da sua filha falei com ele três vezes"