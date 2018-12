Nuno Pinto está a lutar contra um linfoma. A revelação foi feita este domingo, em conferência de imprensa.

Nuno Pinto está a lutar contra um linfoma. A revelação foi feita este domingo, em conferência de imprensa, pelo presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente, na companhia do lateral-esquerdo, de 32 anos.



"Costuma-se dizer que por trás de um jogador está o homem. Estamos aqui com o Nuno Pinto, não enquanto jogador, mas sim como homem, porque no âmbito de um exame detetado pelo nosso departamento médico foi verificado que o Nuno Pinto tem um linfoma", começou por referir o dirigente.



E prosseguiu: "A notícia foi para nós um verdadeiro choque, mas no futebol todos estamos habituados a que na hora da derrota o primeiro pensamento é seguir-se uma vitória. O Nuno Pinto tem tido acompanhamento do departamento médico do Vitória, o doutor Ricardo tem sido incansável a acompanhá-lo em todos os procedimentos necessários. O Nuno entendeu transmitir a todos os colegas e staff a situação com que estava confrontado. Para evitar especulações, com o assentimento do Nuno, entendemos tornar público, sendo que é nestas horas que homens e instituições são colocados à prova. Neste caso para nós é fácil estar aqui nesta hora de dificuldade, por paradoxal que possa parecer. O Nuno contará com o apoio de todos nesta casa, dirigentes, staff, todos os colegas, e todos os que cá trabalham", disse perante uma sala com cerca de 70 pessoas, onde se incluia o plantel do Vitória, equipa técnica, staff, familiares do jogador e alguns sócios.



Já o médico Ricardo Lopes, esclareceu que Nuno Pinto está a ser seguido no IPO. "O tipo e extensão do linfoma estão ainda dependentes dos resultados dos exames realizados e que vai realizar. Estamos em crer que temos um prognóstico bom perante a situação", afirmou sublinhando que o lateral "não poderá dar o seu contributo à equipa".



Lágrimas e muitas palmas



Perante estas palavras, Nuno Pinto não conteve as lágrimas, não conseguindo falar aos presentes. Vasco Fernandes, o capitão dos sadinos, confortou-o e tomou a palavra.



"Estamos reunidos não pelos melhores motivos... Como capitão, já transmiti ao Nuno, e digo-o publicamente, que ele é um grande guerreiro e Deus dá grandes batalhas aos grandes guerreiros. Ele é forte e tem a ajuda de grandes pessoas. De certeza que todos vão conseguir ajudá-lo nesta grande batalha. Estamos com ele sempre como até aqui, é um dos nossos e nunca deixamos cair um dos nossos. Vamos enfrentar isto como uma batalha que vamos vencer. Estamos aqui todos para o ajudar".



Recorde-se que o lateral já não atuou sexta-feira no reduto do Portimonense (derrota, por 3-1).



Um currículo cheio



Nuno Pinto tem no currículo 157 partidas na 1ª Liga e soma 115 jogos oficiais pelo clube setubalense (o último deles no passado dia 8 com o Benfica).



Natural de Vila Nova de Gaia, o defesa estreou-se pelo Boavista no escalão principal em 2006/07. Também na 1ª Liga representou o Trofense e o Nacional antes de rumar ao Levski de Sófia (Bulgária), Tavriya (Ucrânia) e Astra Giurgiu (Roménia), clube que representou antes de chegar a Setúbal, na temporada 2015/16.