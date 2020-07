A Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, emitiu um comunicado onde repudia "de forma veemente" o ataque ao autocarro do Sp. Braga registado na última noite, quando a comitiva regressava de Paços de Ferreira. A Liga classifica este como um "ataque cobarde" e lamenta "mais um inaceitável episódio de violência".O organismo pede ainda que sejam identificados e punidos os responsáveis pelo "ato bárbaro"."A Liga Portugal repudia, de forma veemente, o ataque cobarde de que o autocarro foi alvo no seu regresso a Braga, após o jogo da passada noite.Este ataque ao autocarro bracarense é mais um inaceitável episódio de violência, perpetuado por um conjunto de criminosos sem rosto que mancham e envergonham todos aqueles que verdadeiramente amam este Desporto, numa fase em que o futebol e os seus profissionais têm sido um enorme exemplo de conduta para toda sociedade.É fundamental que as entidades competentes possam, o mais rapidamente possível, identificar e punir exemplarmente os responsáveis por este ato bárbaro.A Liga Portugal, na pessoa do seu Presidente, Pedro Proença, deixa uma palavra de forte solidariedade com jogadores, staff e dirigentes do SC Braga."