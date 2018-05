Em resposta às notícias de que muitos atletas do plantel principal possam vir a rescindir contratos com o clube, os 32 signatários avisam que "há um futuro. Há um dia seguinte e há um caminho".



"Ajudem-nos a ajudar-vos para iniciarmos juntos um novo caminho de sucesso", apela ainda a carta que pede aos jogadores do Sporting, explicitamente, para que "não virem as costas" ao clube.



Leia abaixo a missiva na íntegra:



CARTA ABERTA AOS JOGADORES DO FUTEBOL PROFISSIONAL DO SPORTING

O país assistiu nos últimos dias a vários e sucessivos acontecimentos de enorme gravidade que nos deixaram profundamente chocados, tendo provocado no seio da família sportinguista uma mágoa tremenda e feridas muito difíceis de sarar.

Acontecimentos de uma gravidade impressionante que nunca alguém sequer imaginou que pudessem acontecer numa sociedade moderna e num Clube centenário, com a dimensão, a história e o prestígio do Sporting Clube de Portugal.

Os valores do nosso Clube foram construídos com Esforço, Dedicação, Devoção e Glória dos quais vocês todos, sem exceção, fazem parte, e por isso deixamos vincada a nossa total solidariedade pela situação vivida e que se está a viver, não só enquanto atletas profissionais, mas também enquanto homens, filhos ou pais de família.

Sabemos que viveram um momento único e talvez o mais difícil das vossas vidas, certamente extensível a todos quantos vos são queridos, e que este é um momento ingrato, injusto e muito doloroso.

É por isso que estamos aqui, solidários com todos vocês mas também empenhados em agir de imediato, deixando uma mensagem de confiança no futuro.

Sim, há um presente triste e negro que estamos todos a viver, mas há um futuro.

Há um dia seguinte e há um caminho. Porque há gente com o "Sporting no sangue", que como nós, são sócios adeptos e simpatizantes espalhados pelo mundo, dos mais humildes aos mais bem posicionados na sociedade nos seus diversos setores, com enorme prestigio, capacidade e reconhecimento profissional, que tudo farão para salvar o Sporting Clube de Portugal desta situação. Disponíveis, unidos e mobilizados de forma empenhada para ultrapassarmos juntos, convosco, este difícil momento das vossas vidas profissionais e pessoais.

E por isso vos deixamos também um forte apelo. Um apelo ao vosso coração, ao vosso amor ao Clube, à vossa responsabilidade e sobretudo ao vosso reconhecimento e respeito para com os mais de três milhões de adeptos do Sporting Clube de Portugal espalhados pelos quatro cantos do mundo.

Uma família que nunca vos deixou nem nunca vos deixará sozinhos. O Clube que representam, e o leão que trazem ao peito, precisa hoje, mais do que nunca, de todos.

A nossa história precisa e merece o vosso contributo e responsabilidade. Dentro, mas também fora das quatro linhas. O futuro desta grande instituição centenária não está nos vossos pés, está nas vossas e nas nossas mãos. Juntas, unidas e coesas. Ajudem-nos a ajudar-vos para iniciarmos, juntos, um novo ciclo, um novo caminho de sucesso para que possamos construir um novo futuro para o Sporting Clube de Portugal. Não virem as costas ao nosso Clube. Demonstrem uma vez mais que têm o "Sporting no sangue". Porque este é um sangue de força, de energia, de rejuvenescimento, de vontade de ganhar. É um sangue de valores éticos, morais e sociais que voltarão a fazer do Sporting o Grande Sporting Clube de Portugal.

Fiquem sempre e para sempre associados à história deste grandioso Clube, e assumam connosco, já a partir de segunda feira, um pacto de sangue, verde de esperança.

Viva o Sporting Clube de Portugal

Assinam:

António Esteves

António Pires de Lima

Bernardo Trindade

Carlos Barbosa da Cruz

Carmona Rodrigues

Diogo Lacerda Machado

Fernando Faria de Oliveira

Filipe de Botton

Filipe Soares Franco

Francisco Calheiros

Francisco Soares dos Santos

Gonçalo de Sampaio

João Viegas Soares

João Marques Cruz

João Xara-Brasil

Jorge Coelho

José Vera Jardim

Luís Cortes Martins

Luís Marques

Luís Palha da Silva

Marco Lebre

Mário David

Mário Patrício

Miguel Frasquilho

Miguel Salema Garção

Nicolau Santos

Nuno Fernandes Thomaz

Paulo Núncio

Paulo Portas

Pedro Baltazar

Pedro Santana Lopes

Tomás Froes