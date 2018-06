Esta pacata cidade, localizada a 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, tem cerca de 8,277 habitantes, de acordo com o censo feito em 2012.Kratovo é uma cidade calma, com pouco comércio e restauração. A última vez que fez manchetes foi por maus motivos : no dia 10 de Junho de 2017, um homem de 50 anos barricou-se numa casa e matou quatro transeuntes.Agora, foram implementadas fortes medidas de segurança no centro de treinos do FC Saturn. Dezenas de polícias e elementos do exército, num aparato bem dissuasor de qualquer acto desaconselhável: para se entrar no complexo, é preciso uma uma autorização especial da federação, passar por um detector de metais e deixar objectos proibidos à porta.Além disso, uns 400 metros da entrada do complexo, só podem avançar carros identificados com passageiros com credencial ou residentes na área, numa primeira barreira antes da tentativa de colocar a viatura no parque oficial. Aí cada carro é vistoriado minuciosamente, a começar com espelhos que indicam se debaixo do chassis existe algum objecto suspeito.O centro de preparação é, nas palavras do jornal Record, uma autêntica "fortaleza", protegido num raio de 360 graus com forte dispositivo policial e militar, atento igualmente a novas formas de 'ameaça' com ajuda de drones.Recorde-se que a equipa das 'quinas' vai estrear-se na competição frente à Espanha, em Sochi, na sexta-feira, e defronta posteriormente Marrocos, em 20 de Junho, em Moscovo e fecha o Grupo B com o Irão, de Carlos Queiroz, em 25, em Saransk.