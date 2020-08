A carregar o vídeo ...

Durante a sua apresentação como novo técnico do Benfica, Jorge Jesus revelou os seus objetivos: "Vim para ganhar, estou habituado a ganhar mas também vim para unir a nação benfiquista". O técnico agradeceu a Luís Filipe Vieira pela confiança e ao Flamengo pela forma como foi recebido e acarinhado no clube."Um somos todos", sublinhou o técnico. Jorge Jesus acrescentou ainda que não vinha para se reformar nem pelo dinheiro, mas sim porque acreditava no projeto."Vim ganhar menos dinheiro do que ganhava no Flamengo", afirmou.Sobre o clube, Jesus garante que "vai jogar o triplo" e que veio pelos títulos pois nada mais importa. "Só um clube me faria sair do Brasil", garantiu o ex-treinador português. "Vou tentar conquistar outro paraíso no Benfica", esclareceu."Não vou fazer revolução nenhuma, vou mudar conceitos e ideias para no final do ano poder dizer que voltei ao paraíso", conclui.