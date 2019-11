Foi um Jorge Jesus visivelmente tranquilo aquele que surgiu na conferência de antevisão à final da Libertadores, que este sábado (20h00) coloca frente a frente o Flamengo e o River Plate. O treinador português salientou que a sua equipa chega ao Peru na máxima força e, como o técnico rival, Marcelo Gallardo, não tevem problemas em revelar o onze para amanhã.De resto, um grande elogio ao Mengão. "Flamengo é o maior clube do Mundo, não digo desportivamente. Desportivamente é o Real Madrid, quem ganha títulos. Agora no que respeita a dimensão, é o Flamengo", referiu, acrescentando: "Flamengo tem sido uma surpresa muito grande para mim. Há um compromisso muito grande entre todos, pondo à frente problemas físicos e particulares.""Fisicamente digo que sim. Não há lesionados. Quando ao resto, cansaço psicológico ou comportamentos técnico-táticos, se estamos numa final está tudo dito.""Vínhamos a falar se ele ainda tem algumas dores e ele disse que está muito melhor. Flamengo tem sido uma surpresa muito grande para mim. Há um compromisso muito grande entre todos, pondo à frente problemas físicos e particulares, como o Everton, sempre com uma dor que o incomodou. Ele disse que está solucionada. Mostra o carácter dele, o capitão é exemplo de muita coisa. Tem particularidades para ser um dos capitães. Imagem do capitão é a imagem da equipa.""Componente emocional está em todos os jogos mas muito mais nas grandes decisões, pois há mais ansiedade. Normalmente diz-se que as mais experientes já passaram por esta situação mais do que uma vez, como o River. Penso que a emoção é um conhecimento da experiência que tens na carreira e ela trabalha-se. À frente da emoção há outras particularidades mais fortes, como o prazer de jogar bem e jogar à Flamengo."Jogadores vem crescendo. Crescemos com os erros. Foi uma questão abordada por ele e colegas e isso faz parte da vida de um jovem de 23 anos. Faz parte do crescimento técnico e tático.""Foi logo no princípio, não sabia que ia defrontar o River numa final. O Flamengo é o maior clube do Mundo, não digo desportivamente. Desportivamente é o Real Madrid, quem ganha títulos. Agora no que respeita a dimensão, é o Flamengo."Jesus - "Andre é um jogador que conheço bem, trabalhou comigo no Sporting, levei-o para a Arábia e é o melhor estrangeiro lá. Vai ter o futuro dele e eu terei o meu. Nesta vida não podemos fazer muitos projetos de futuro. Mas fiquei satisfeito por trabalhar com ele, um grande profissional e com sentimento muito bom. Será um bom exemplo para todos os jovens do Peru."É a terceira final de Gallardo e sabe perfeitamente que não é numa final que o treinador ou equipa deixarão de ser o que são como equipa. Amanhã, se nao acontecer nada, será a mesma equipa que tem vindo a jogar. Não há muito a esconder"Em termos defensivos são opostos mas ofensivamente há momentos em que somos muito parecidos"Jorge Jesus - "Quando chegas a uma final da Libertadores, todos esses momentos são importantes. Neste momento o mais importante é esta prova. A partir daqui, se conquistar, terei as mesmas responsabilidades e desafios mais à frente. Seguramente virão outros como este. Futuro? Não é altura para falar.Jorge Jesus - "São os dois troféus máximos de clubes. Depois há as seleções. O meu sonho era vir a um continente com a Libertadores e não só. Nunca coloquei nenhum objetivo à frente do outro [falando do campeonato]. É um orgulho muito grande ter um staff que me permitiu chegar a este momento e ainda temos muitos mais passos. Penso ainda estar nas duas taças mais importantes, Libertadores e Champions."Jorge Jesus - "Sinto a responsabilidade e o prestígio que tem uma Libertadores. Um pouco semelhante na Europa à Champions. Neste momento dei uns espaços à frente e a responsabilidade ao saírmos do Ninho senti que era uma nação atrás de um sonho, de adeptos mas também de todo o Brasil. Trabalhamos sob a vertente do prazer e qualidade e vamos tentar fazer isso. Depois veremos as consequências. O que nos move é a nossa segurança e confiança."Jesus - Ainda ontem a minha equipa técnica falou sobre isso. Na altura disse-lhes 'preparem as malas porque vamos ser finalistas da Libertadores'. Estamos com muita confiança, sabendo que vamos encontrar um rival muito forte e com mais experiência que nós nesta prova mas isso não nos assusta.Agora é Jorge Jesus22h11 - Everton e a despedida dos adeptos do Flamengo. "Um dia incrível para nós. Quando vimos aquele mar de gente, foi incrível e ficou marcado. Motiva-nos mais."22h08 - Para já, fala Everton22h05 - Começou a conferência!Jorge Jesus fará, a partir das 22 horas, a antevisão à final da Libertadores, que este sábado colocará frente a frente Flamengo e River Plate. Acompanhe, em direto, as declarações do treinador português.