O emblema de Coimbra cujo futebol conquistou duas taças de Portugal está hesitante entre a alta roda do desporto-rei e o risco de ficar órfã de mãe.A Direcção da Briosa retirou, quinta-feira à noite (21), da ordem de trabalhos de uma reunião da Assembleia Geral da AAC/OAF o ponto atinente a uma alteração estatutária destinada a referendar a conversão da SDUQ - Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas da Académica em Sociedade Anónima Desportiva (SAD).O recuo prende-se com a advertência feita pelo presidente da casa-mãe, [a Associação Académica de Coimbra (AAC)], Daniel Azenha, no sentido da retirada do símbolo e do nome ao clube futebolístico se o parceiro privado da AAC/OAF possuir mais de 50 por cento do capital da hipotética SAD.A Académica/OAF é um organismo autónomo "sui generis" da AAC, criado, em 1984, para proporcionar o regresso da Briosa ao seio da casa-mãe, pois, 10 anos antes, a implosão da Secção de Futebol da AAC dera lugar ao Clube Académico de Coimbra.Em 2013, mediante referendo, foi instituída pelos sócios da AAC/OAF uma SDUQ, contra o desejo do então presidente, José Eduardo Simões, defensor de uma SAD.Recentemente reeleito para liderar a AAC, Daniel Azenha acaba de reiterar que a casa-mãe da entidade proprietária da Académica - SDUQ não está disponível para ceder o símbolo e o nome a uma sociedade cujo capital seja maioritariamente alheio ao clube.Embora o nome do potencial investidor na hipotética SAD ainda não haja sido oficialmente anunciado, sabe-se tratar-se de um organismo do universo do grupo empresarial a que pertence o Banco de Minas Gerais (BMG).O presidente da AAC/OAF, Pedro Roxo, num cenário de pertença de 70 por cento da SAD ao parceiro, acenou com investimento inicial a rondar 3,40 milhões de euros e com "obrigação de liquidação" do passivo da SDUQ, a par de investimento de 20 milhões de euros num horizonte de 10 anos.Um manifesto subscrito por muitas dezenas de sócios da Briosa, divulgado esta semana, alega que só a permanência da maioria do capital de uma sociedade desportiva sob a alçada da AAC/OAF permite "garantir que a presença nas competições desportivas profissionais de futebol seja efectuada através de uma equipa com o nome e o símbolo da Associação Académica de Coimbra"."Só assim se evitará o corte do cordão umbilical com a casa-mãe", adverte um manifesto subscrito, por exemplo, por Ricardo Roque (presidente da AAC em 1984), Alfredo Castanheira Neves e os antigos futebolistas Mário Campos, José Belo, António Marques e Frederico Valido.