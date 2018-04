Jonas fora do clássico com o FC Porto. Marega vai jogar de início

O avançado do Benfica não vai alinhar de início para os encarnados.

Já são conhecidos os "onzes" iniciais do Benfica e do FC Porto para a "final antecipada" deste domingo.



Do lado dos encarnados, Jonas não alinha de início. Mas Marega vai entrar pelos dragões.



"Onze" do FC Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Soares e Marega.



"Onze" do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Cervi, Raúl Jiménez.