A Associação de Jogadores Espanhóis pediu aos organizadores da liga espanhola para cancelar a realização de uma partida por temporada nos EUA. Os capitães das equipas da liga espanhola reuniram-se na quarta-feira, dia 22 de Agosto, em Madrid, Espanha, e mostraram-se contra a ideia de jogarem fora de Espanha.

Após o acordo unilateral entre Javier Tebas, presidente da La Liga, e a Relevant, grupo multinacional norte-americano, o sindicato dos jogadores está desagradado por não o terem consultado. "Este acordo assinado pela La Liga sem nos consultar mostra falta de respeito", disse David Aganzo, presidente da Associação de Jogadores Espanhóis, citado no The Guardian.

E acrescentou: "Isto não é apenas um jogo que tem efeitos na fadiga dos jogadores e custo da viagem. Não faz sentido que uma equipa tenha de abdicar de um jogo em casa para ir jogar nos EUA. Não pode ser só uma pessoa a decidir um acordo que dura 15 anos e que tem efeitos em tantas pessoas sem nos consultar. Nós estamos fartos que não nos valorizem".

Ficou acordado que, uma vez por ano, nos próximos 15 anos, será realizada uma partida do campeonato espanhol nos Estado Unidos. A associação não descarta a hipótese de derrubar este plano, se a liga não for ao encontro das suas exigências. Mas esta será a última opção: "Nós não queremos fazer um golpe. Mas estamos dispostos a fazê-lo, se necessário".

A liga espanhola está interessada em competir com a liga inglesa pelo Mercado televisivo norte-americano. Neste momento, o campeonato inglês tem maior visibilidade do que o espanhol nos Estados Unidos, devido a um acordo televisivo de seis anos com a NBC no valor de 1 milhar de milhão de euros.