A Eleven Sports garantiu os direitos de transmissão de mais um canal para o mercado português. Desta vez foi a Juventus TV.

"Com este acordo plurianual, os fãs de futebol poderão acompanhar a temporada de estreia do capitão da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, na Serie A, com acesso aos bastidores dos jogos da Juventus na liga e na Supertaça italiana. Para além disso, a Juventus TV proporcionará acesso a informações, notícias, entrevistas aos jogadores e análises detalhadas de um dos maiores clubes da Europa", refere um comunicado da distribuidora de conteúdos desportivos.

Já esta semana a Eleven Sports tinha um acordo para transmitir Bundesliga para Portugal durante três anos, já a partir da presente temporada.Os jogos da Juventus passarão na SportTV já que é esta que detém os direitos de transmissão da Liga Italiana.

A Eleven Sports entrou no mercado nacional este ano, com o arranque oficial a 15 de Agosto com o lançamento do primeiro canal. A empresa, ue está presente em 11 territórios, escolheu a Nowo para distribuir os seus conteúdos em Portugal. As negociações da expansão dos seus canais a outras operadoras estão a ser realizadas pela antiga Cabovisão.