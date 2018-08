O tenista português João Sousa, 68.º do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos, último 'Grand slam' da temporada, ao derrotar o espanhol Marcel Granollers-Pujol, 107.º, em três 'sets'.O jogador luso, que já não vencia um encontro desde os quartos de final do torneio de Antalya, em junho, bateu o espanhol pelos paciais de 6-2, 6-2 e 6-3, em uma hora e 56 minutos.Na próxima ronda, o número um nacional vai defrontar outro espanhol, Pablo Carreno-Busta, 12.º da hierarquia mundial e que hoje eliminou o tunisino Malek Jaziri (59.º) igualmente em três 'sets': 7-5, 6-2 e 6-2.