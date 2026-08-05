Infantino terá prometido final do Mundial'2030 a Marrocos em troca de apoio, diz o "The Times"

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Mais um dia, mais um pequeno capítulo de polémica a envolver Gianni Infantino. Depois das bombásticas declarações do presidente da Federação da Jordânia, com acusações de chantagem , agora o 'The Times' revela que o líder da FIFA terá prometido a Marrocos a atribuição da final do Mundial'2030, co-organizado com Portugal e Espanha, em troca do apoio na corrida a mais um mandato na liderança do organismo.



FILE - FIFA President Gianni Infantino looks on during the women's Premier League match between Al Ahli FC and Al Manu Fernandez/AP

Segundo o mesmo jornal, os marroquinos querem que a decisão do Mundial seja disputada no novíssimo Estádio Hassan II, em Casablanca, um reduto que contará com lotação para 115 mil espetadores. Já Espanha, a outra candidata a receber a final, alinha o Bernabéu, em Madrid, para ser a sua aposta para o jogo decisivo e, de acordo com declarações do presidente da RFEF (Rafael Louzán), a ideia do jogo ser noutro país não está nos seus planos.

Ainda de acordo com o 'The Times', Infantino estará por estes dias a tentar persuadir vários países a expressar apoio público à sua liderança na FIFA, mas haverá algum receio instalado na sua equipa por conta do silêncio da Arábia Saudita quanto a este tema. Especialmente tendo em conta que o país árabe, que irá ser a 'casa' do Mundial'2034, ser desde há muito um dos seus mais fortes apoiantes.

Por outro lado, o mesmo jornal revela que figuras próximas de Infantino estão a tentar convencer o grupo 'FIFA Legends' - composto por antigos jogador internacionais pagos pela FIFA para marcar presença em eventos - para publicamente expressar o seu apoio ao atual líder. A ideia, escreve o 'The Times', seria usar um jogador conceituado para ser a cara desse apoio, mas as ondas de choque do que tem acontecido estarão a colocar esse plano em posição delicada.