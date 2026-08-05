Julius Johansen vence o prólogo e é o primeiro líder da Volta a Portugal

Julius Johansen é o primeiro líder da 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. O dinamarquês da UAE Emirates completou os 6,5 quilómetros em 7.12 minutos e bateu o companheiro Rui Oliveira por apenas 4 segundos.



Julius Johansen Lusa/EPA

Rafael Reis (Anicolor), vencedor do prólogo nas últimas 5 temporadas, viu travado o seu domínio, tendo ficado apenas no 3.º posto, a 7 segundos do antigo companheiro.

Já Artem Nych, bicampeão em título, foi 5.º (a 13 segundos) e ganhou tempo aos principais rivais pela viória final, com destaque para Tiago Antunes, da Efapel (9.º a 17 s).

A primeira etapa em linha está marcada para esta 5.ª feira, com 157 quilómetros a ligarem Lourinhã e Sintra, estando prevista uma chegada em pelotão compacto com uma luta entre os velocistas do pelotão.