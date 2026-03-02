Sábado – Pense por si

I Liga: Benfica vence em Barcelos com golo decisivo de Schjelderup

A equipa lisboeta venceu por 2-1 e mantém assim o terceiro lugar.

O Benfica arrancou esta egunda-feira o triunfo em Barcelos diante do Gil Vicente por 2-1, no jogo que encerrou a 24.ª jornada da I Liga de futebol e que foi decidido com um golo de Schjelderup.

O tento do extremo norueguês surgiu já aos 73 minutos, num encontro em que os 'encarnados', que somaram o quarto triunfo consecutivo para a Liga, se adiantaram pelo grego Pavlidis, que inaugurou o marcador aos 35, tendo os gilistas, que somaram o segundo desaire consecutivo, ainda igualado aos 51, pelo espanhol Héctor Fernández.

Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar, com 58 pontos, a três do bicampeão Sporting, segundo, e a sete do comandante FC Porto, que os lisboetas recebem na próxima jornada, enquanto os gilistas são quintos, com 40.

