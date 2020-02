Há clubes ingleses a pedir fortuna para crianças entrarem em campo com jogadores

O jornal inglês Telegraph revela que há clubes na Premier League a cobrar "preços altíssimos" para as crianças poderem entrar em campo pela mão dos jogadores. "Isto está a converter-se num privilégio para os mais favorecidos, uma vez que vai completamente contra as raízes do jogo, que privilegiam a classe trabalhadora", denuncia Julian Knight, novo diretor do Comité Digital, Cultura, Media e Deporto da Câmara dos Comuns.



Segundo a lista publicada pelo jornal, há muitos clubes em que as crianças nada pagam - a escolha dos miúdos é feita por sorteio - como são os casos do Arsenal, do Chelsea, do Liverpool, do Manchester City, do Manchester United ou do Newcastle. Mas em outros os pais pagam e o valor depende por vezes de quem a criança dá a mão.



No Brighton, se quiser entrar pela mão do capitão o valor chega aos 419 euros e 296 no caso dos restantes jogores. No Norwich é mais caro: 592 se for com o capitão e 499 com os restantes jogadores. O Aston Villa tem um preço único: 592 euros para todos.



Malcolm Clark, representante da Associação de Adeptos de Futebol, também já falou sobre o assunto: "Muito clubes doam os valores para associações de beneficiência, mas essa caridade parece ser um pouco irónica pois os altos preços impedem os mais pobres de acederem aos jogadores."