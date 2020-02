Benfica passa à final da Taça de Portugal apesar de empate com Famalicão

Benfica e Famalicão empataram esta terça-feira a um golo, uma resultado que foi suficiene para que a equipa treinada por bruno Lage passasse à final da Taça de Portugal.Os golos foram marcados por Pizzi aos 24 minutos, do lado dos encarnados, e por Toni Martínez aos 78 minutos, do lado dos minhotos. Na primeira volta, o Benfica venceu em casa o Famalicão por 3-2.

Os encarnados, recordistas de títulos, com 26 troféus, vão disputar a final, marcada para 24 de maio, com o FC Porto ou o Académico de Viseu, que se defrontam na quarta-feira no Estádio do Dragão, depois de um empate a um golo em casa do clube da II Liga.