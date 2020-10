Futebol: Ex-dirigentes da Académica acusados de abuso de confiança fiscal

Um ex-presidente da Académica - Futebol SDUQ, José Eduardo Simões, e dois antigos vice-presidentes acabam de ser acusados, pelo Ministério Público, de co-autoria de crime de abuso de confiança fiscal.Trata-se dos outrora vice-presidentes Salvador Arnaut e Luís Godinho Simões (empresários), sendo que a Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas pertencente ao Organismo Autónomo de Futebol da Associação Académica de Coimbra estava obrigada a entregar ao Estado, periodicamente, os montantes de IRS retidos nos salários do seu pessoal.Nos três primeiros trimestres de 2015, os arguidos enviaram à Autoridade Tributária declarações de retenção na fonte superiores a 800 000 euros, independentemente de terem sido efetuados pagamentos parciais ao fisco.Segundo a acusação deduzida pelo MP, através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra, a sociedade arguida é sujeito passivo de IRS referente aos valores do trabalho dependente correspondentes aos salários pagos ao respectivo pessoal e aos rendimentos empresariais e profissionais dos dirigentes com funções executivas.Os arguidos, que desfrutam da presunção de inocência, têm a prerrogativa de requerer a abertura de instrução (fase processual em que cabe a um juiz escrutinar a peça acusatória da autoria do MP).Se o alcance da decisão instrutória consistir em despacho de pronúncia, o processo segue, de imediato, para julgamento; se for proferido despacho de não pronúncia, isso representa a rejeição da acusação, havendo lugar a interposição de recurso por parte do MP para o Tribunal da Relação, cujo acórdão é definitivo em termos de desfecho da fase instrutória.Houve lugar a arquivamento dos autos na parte respeitante aos antigos vice-presidentes do clube António José Figueiredo e Manuel Serens, sendo que este justificou o exercício do cargo com deferência alegadamente inerente ao seu estatuto de professor universitário e pelos contributos dados para a constituição da SDUQ.José Eduardo Simões, principal arguido, possui cadastro por, em benefício da entidade proprietária da Académica - SDUQ, se ter deixado corromper enquanto antigo director municipal de urbanismo, função que desempenhou em acumulação com a de outrora dirigente da AAC / Organismo Autónomo de Futebol.Uma sociedade gerida por Luís Godinho Simões foi punida com multa de 16 900 euros, em 2018, e ele sofreu outra de 1 105 euros, tendo sido condenados pelo cometimento de um crime de reprodução ilegítima de programa protegido devido a falta de licença para utilização num computador portátil de «software» destinado a realização de diagnósticos em veículos automóveis.O empresário possui, ainda, cadastro inerente a autoria de crime de abuso de confiança contra a Segurança Social, havendo sido condenado, em 2015, a 700 euros de multa.