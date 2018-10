Frederico Varandas afirma que a próxima temporada já começou a ser planeada e que algumas decisões já foram mesmo tomadas. Falou ainda sobre caso E-Toupeira.

Frederico Varandas refere, este sábado em entrevista ao jornal Expresso, que a próxima temporada já começou a ser planeada e que algumas decisões já foram mesmo tomadas.



Questionado se já contratou jogadores, o presidente do Sporting revelou: "Já contratámos para a época 2019. Só dispenso jogadores ou treinadores quando tenho uma solução melhor em carteira."



E sobre a se está a pensar noutro treinador, respondeu: "É voltar atrás e ler o que eu disse sobre o que eu quero: os melhores jogadores e o melhor treinador." Varandas acrescentou que José Peseiro "convive bem" com isso e " é muito bem tratado no Sporting".



Frederico Varandas explica que quer criar condições para o Sporting "ser campeão , não de forma esporádica, mas consistente".



E-Toupeira



Na mesma entrevista Frederico Varandas falou também das polémicas que envolvem o Benfica.



O pontapé de saída foi dado pelo presidente do Sporting que, ao ser questionado sobre as acusações do Ministério Público à Benfica SAD e a Paulo Gonçalves, não deixou de mostrar a sua indignação. "Eu ando no futebol há alguns anos e obviamente presenciei e sei de coisas. Já contei tudo o que sabia às instituições do futebol português: FPF, Liga e Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol. E acredito que se vai fazer justiça. Digo-lhe mais: tenho a certeza de que o futebol português jamais voltará a ser o mesmo, o dirigismo mudará, tudo será muito mais transparente. Na cimeira dos presidentes da Liga eu disse que ia arrumar a minha casa, mas que eles também tinham de arrumar a casa deles. Nós vamos ser implacáveis na defesa da transparência", afirmou o dirigente leonino na entrevista ao semanário.



Reação encarnada



Estas palavras não foram bem recebidas na Luz e, apesar de garantir que não pretende responder diretamente a Frederico Varandas, uma fonte do clube encarnado não deixou de enviar um recado cujo destinatário é o presidente dos leões.



"O Benfica não comenta. Cashball, invasão de Alcochete, debandada de jogadores e eventuais dificuldades de financiamento são assuntos internos do Sporting", afirma a citada fonte.



Com as relações institucionais cortadas nos últimos anos, Sporting e Benfica pareciam estar a atravessar um período de tréguas, notado no último dérbi, algo que, face a estes desenvolvimentos, pode terminar.