Ferreyra e Jonas falham receção do Benfica ao Bayern

Facundo Ferreyra e Jonas são os grandes ausentes da lista de convocados do Benfica para a receção ao Bayern Munique, quarta-feira (20 horas), para a 1.ª jornada da Liga dos Campeões.O avançado argentino está a contas com uma lombalgia, ao passo que o brasileiro, embora tenha treinado hoje com a equipa e já não faça parte do boletim clinico, acabou também por ficar de fora.