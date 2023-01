Fernando Santos é o novo selecionador da Polónia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Fernando Santos foi esta segunda-feira oficializado, ainda que através da página pessoal do presidente da federação polaca de futebol Cezary Kulesza no Twitter, como o novo selecionador nacional de futebol da Polónia. O dirigente máximo do desporto-rei daquele país publicou uma fotografia na companhia do treinador português com a seguinte legenda: "Até amanhã na conferência de imprensa", escreveu.

De acordo com a informação avançada na Polónia, Fernando Santos será oficialmente apresentado às 13 horas locais (12 horas em Lisboa) desta terça-feira como selecionador da Polónia até ao final do Euro'2024.

Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023