Nuno Manos está acusado de agredir uma adepta que lhe chamou gatuno depois de um jogo em que o Benfica ganhou ao Sporting. Adepta foi condenada a multa por insultar árbitro.

O árbitro auxiliar de futebol Nuno Manso está acusado pelo Ministério Público de Braga de um crime de ofensa à integridade física simples. Em causa, a agressão a uma adepta do Sporting, na sequência de críticas que a vítima dirigiu à atuação do juiz de linha, de 43 anos, aquando da derrota do Sporting no Estádio da Luz frente ao Benfica, em 2016.



Árbitro agrediu-a dias depois, tendo atacado a alegada vítima dentro do carro.



