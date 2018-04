As acções da SAD do Benfica estão a afundar 11%, depois de ontem a equipa de futebol ter perdido contra o Porto, perdendo também a liderança do campeonato.

As acções da SAD do Benfica seguem a descer 11% para 1,335 euros, tendo trocado de mãos 4.123 títulos, o que compara com uma média de 3.298 registada nos últimos seis meses.



A queda das acções surge depois deste domingo à noite a equipa comandada por Rui Vitória ter perdido frente ao Porto por uma bola a zero.



Mais do que perder um jogo, a equipa de futebol da Luz perdeu a liderança no campeonato, tornando mais difícil a conquista do pentacampeonato.



Sobre as acções da SAD do Porto ainda não é possível ver a variação, uma vez que a sua negociação funciona por chamada. Ou seja, só duas vezes por dia é que se consegue ver as transacções realizadas. A primeira é às 10:30 e a segunda é às 15:30.



Contudo, às 10:30 não foi concretizada nenhuma operação, o que pode ser justificado por dois factores. Por um lado se houver alguma operação que esteja a ser realizada a um preço superior em 10% o fecho das acções na última sessão, o travão automático da bolsa é accionado. A outra justificação está relacionada com a pouca liquidez e reduzida dispersão que poderá fazer com que haja desfasamento entre as ordens de compra e as ordens de venda.



No site da Euronext é possível verificar que entraram nove ordens de compra, com os preços a variarem entre 0,55 euros e os 0,65 euros - o que representa uma queda de 9,84% e uma subida de 6,56%. Entraram também 16 ordens de venda com os preços a variarem entre 0,71 euros e os 0,89 euros, o que pressupõe uma subida das acções de 16,4% e 45,9%.



(Notícia actualizada às 10:50 com nova cotação da SAD do Benfica e informação sobre as acções da SAD do Porto)